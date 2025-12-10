SSC activa dispositivo “Seminario Palafoxiano” por Feria Guadalupana

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y bajo la coordinación interinstitucional con los tres niveles de Gobierno, pone en marcha el dispositivo “Seminario Palafoxiano”, en inmediaciones de la referida institución, ubicada en la 44 Norte y Avenida Morelos, de la colonia El Porvenir. Lo anterior, debido a la realización de la Feria Guadalupana.

Dicho dispositivo, comenzó el 8 de diciembre y permanecerá hasta el 12 de diciembre del presente año, para lo que se dispondrá de más de 80 elementos policiales, además de unidades oficiales, motopatrullas, ciclo policías y ejemplares caninos, de las diferentes Zonas Operativas, Grupos Especiales y la Dirección General de Control de Tránsito, con la finalidad de generar entornos de paz y brindar seguridad durante la celebración religiosa, propiamente, del 12 de diciembre.

Paralelamente, personal de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), llevará a cabo labores de monitoreo en tiempo real, a través de la red de videovigilancia con la que cuenta la corporación, con la finalidad de evitar actos delictivos y mantener coordinación permanente con los elementos que se encuentren al interior y al exterior del Seminario Palafoxiano.

Además, La Dirección de Protección Civil se mantendrá pendiente y actuará de forma inmediata ante situaciones que representen un riesgo para la integridad física, de quienes asistan al recinto a los diversos eventos religiosos.

Es importante mencionar que, la SSC de Puebla, pone a disposición de la ciudadanía la aplicación “Seguridad Inmediata”, disponible para dispositivos Android y iOS, así como la línea directa en caso de requerir algún apoyo, la cual es la siguiente: 22 23 03 85 20, a fin de brindar atención inmediata a las y los ciudadanos.

Estas acciones, encabezadas por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, buscan fortalecer las estrategias encaminadas a reconstruir el tejido social y generar entornos de paz durante los festejos que se realizan durante las fiestas decembrinas.

Te recomendamos: