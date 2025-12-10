BUAP gradúa generación 2020-2025 de la Licenciatura en Medicina

En la ceremonia de graduación de la Licenciatura en Medicina, Generación 2020-2025, el director de Administración Escolar, Juan Manuel Rosas Tapia, resaltó la labor de la BUAP en la formación de los futuros profesionales en el cuidado de la salud, quienes además de adquirir conocimientos, demostraron su capacidad de superación y espíritu de colaboración.

En representación de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, Rosas Tapia auguró a los 318 graduados un futuro prometedor, por lo que los animó a perseguir sus sueños con determinación y pasión. “Estos años han logrado y adquirido conocimientos, ciencia y humanismo. Con sus capacidades intelectuales, preparación, experiencia y disciplina, ahora son nuestro orgullo. Serán la inspiración para sus compañeros y los futuros líderes de sus comunidades”.

El director de la Facultad de Medicina, Celso Enrique Cortés Romero, expresó que este momento enmarca años de esfuerzo. “Hace unos ayeres ingresaron con un sueño, hoy egresan de una de las carreras más exigentes en el sentido humano. Su formación los ha moldeado en la esencia y práctica de la medicina, por lo que son el rostro más humano de la ciencia”.

Exhortó a los graduados a reconocer el acompañamiento y cobijo de sus familiares, quienes son un pilar inquebrantable, así como a no rendirse ante ninguna circunstancia: “Lleven la luz de su profesión a cada rincón del mundo, cada vida que cuiden será, sin duda, una bendición”.

A nombre de los egresados, Iván Romero Morales recordó los momentos que marcaron su estancia en la universidad y la suma de todos aquellos esfuerzos silenciosos, los cuales dan paso a un nuevo capítulo profesional y personal. “En el primer año pusimos a prueba nuestra vocación, … la realización de prácticas, el primer momento cuando seguimos a un médico, cuando presenciamos el nacimiento de una vida, hasta llegar a este momento”.

Te recomendamos: