Sheinbaum reporta caída del 37% en homicidios dolosos diarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó este martes una importante reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos diarios en México, de 86.9 en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025. Esto equivale a 32 víctimas menos al día y marca el mes más bajo desde 2015.

“El resultado de homicidios es muy importante el que hemos tenido a lo largo de estos meses”, declaró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Asimismo, destacó la disminución de la extorsión gracias a la implementación de la Estrategia Nacional contra este delito.

La titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio anual cayó 35 por ciento desde 2018, de 100.5 a 65.1 víctimas diarias. Siete entidades concentran el 51 por ciento de casos: Guanajuato (11%), Chihuahua (7.6%) y Baja California (7.3%).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló 38 mil 773 detenciones por delitos de alto impacto del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025. Se aseguraron 20 mil 169 armas, 311 toneladas de droga y se desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos.

En la Estrategia contra la Extorsión, se detuvieron 615 extorsionadores y se recibieron 102 mil 857 llamadas al 089 del 6 de julio al 30 de noviembre. Además, informó que doce centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de reportes, con 33 por ciento ya bloqueados.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reportó 3 millones 69 mil atenciones en el eje de Atención a las causas; también se realizaron 404 Ferias de Paz y 8 mil 700 armas fueron canjeadas con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

