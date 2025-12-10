Pepe Chedraui lleva posadas navideñas a Xilotzingo y La Margarita

El Gobierno de la Ciudad, a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF), realizó las posadas navideñas en San José Xilotzingo y La Margarita, donde familias enteras, vecinas y vecinos se integraron a diferentes actividades que fueron organizadas con el objetivo de mantener la convivencia comunitaria.

Decenas de familias, así como vecinas y vecinos, se dieron cita a este encuentro con el alcalde Pepe Chedraui, quien, pensando en continuar promoviendo la cultura y las tradiciones mexicanas, puso en marcha esta iniciativa a cargo de la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, para llevar alegría a cada unidad habitacional de la capital.

En su mensaje, el alcalde agradeció a las y los vecinos, así como a familias enteras, por darse cita en este punto para disfrutar de las tradiciones mexicanas. Afirmó que, adicional a estas celebraciones, el compromiso del Gobierno de la Ciudad se mantiene vigente para continuar dando servicios públicos y tranquilidad a todas las y los poblanos.

Asimismo, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, director general del SMDIF, agradeció a las y los presentes por compartir y disfrutar este espacio de sana convivencia y esparcimiento entre vecinos con las diferentes actividades brindadas para estas fechas decembrinas.

“En el DIF municipal creemos en las familias y en la fuerza de la comunidad, que esta tarde nos recuerde que entre todas y todos podemos construir una capital imparable”, comentó.

A través del Sistema Municipal DIF se distribuyeron cobertores para respaldar a las familias poblanas ante el descenso de temperaturas previsto durante la temporada invernal en la capital.

Las actividades incluyeron piñatas, entrega de aguinaldos, propiciando un ambiente familiar y participativo.

