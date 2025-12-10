Respaldan exhorto para reforzar seguridad de peregrinos y feligreses

La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Dirección General de Protección Civil a que, en coordinación con las Secretarías de Movilidad y Transporte, y de Seguridad Pública del Estado, diseñe y difunda los protocolos de actuación, así como las medidas de prevención, seguridad y atención para las personas peregrinas y feligreses que, con motivo de la celebración del 12 de diciembre, transitan por territorio poblano.

En este sentido, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, presidente de la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura, señaló que el órgano colegiado respalda esta petición con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas que se trasladan a la Ciudad de México por las celebraciones religiosas.

La propuesta legislativa, presentada inicialmente por la diputada Araceli Celestino Rosas, considera que, ante las expresiones de devoción como caminatas, recorridos en bicicleta, caravanas vehiculares y contingentes que se dirigen a los principales santuarios, templos y parroquias, es necesario garantizar la seguridad de las personas.

Por ello, se hace un llamado a fortalecer las medidas preventivas, los operativos de seguridad y los protocolos de atención que protejan la integridad física, la salud y el bienestar de la ciudadanía durante los desplazamientos masivos.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Elpidio Díaz Escobar, Ana Laura Gómez Ramírez y Celia Bonaga Ruiz.

