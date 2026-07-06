Pepe Chedraui entrega rehabilitación vial de avenida en Ignacio Zaragoza

Como parte de las acciones de la estrategia integral de mantenimiento #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, entregó los trabajos de rehabilitación vial que ejecutó el Tren Capitalino de Pavimentación en la avenida 5 de Mayo de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, los cuales beneficiarán a más de 17 mil 500 habitantes.

En su mensaje, el edil señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para mejorar la infraestructura vial en colonias y juntas auxiliares del municipio, a través de la modernización de las vialidades con maquinaria propia lo que garantiza más obras viales para la ciudad, menor tiempo de ejecución y mejor movilidad para la población.

“Con el programa #CallesAl100 estamos dando resultados con obras que fortalecen la conectividad, brindan mayor seguridad y mejoran la calidad de vida de las familias poblanas. Seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal, con el gobierno federal para llevar más infraestructura y mejores servicios a todos los rincones de la capital”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez mencionó que la autoridad municipal cumple sus compromisos con hechos, a través de acciones que transforman la ciudad y benefician directamente a la población.

“Estos son los gobiernos de la transformación, los que se comprometen con las zonas populares y trabajan para reducir las desigualdades mediante obras y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias. Cada acción responde a una necesidad real de la ciudadanía y refleja el compromiso de construir una ciudad más ordenada, segura e incluyente para todas y todos”, expresó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos se ejecutaron acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, tendido de carpeta asfáltica, compactación vibratoria y sellado neumático, así como aplicación de señalética horizontal en una superficie total de 17 mil 489 metros cuadrados.

“Con nuestro Tren Capitalino de Pavimentación colocamos carpeta asfáltica en una longitud total de mil 145 metros y en un ancho de vialidad de 13.50 metros, lo que permitirá agilizar la circulación vehicular en una de las vialidades más importantes de esta junta auxiliar”, añadió.

Los trabajos de rehabilitación en avenida 5 de Mayo equivale a rehabilitar 98 calles y beneficia directamente a las colonias: Vicente Suárez, Héroes de Puebla, La Joya, Mirador La Calera y Rincones de la Calera.

Cabe destacar que, con el Tren Capitalino de Pavimentación se han intervenido las calles: Independencia en la colonia El Patrimonio, Tehuacán – 20 de Noviembre en la colonia Vicente Guerrero, avenida 5 de Mayo en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza y bulevar Xonaca, acciones que en conjunto equivalen a rehabilitar un total de 388 calles.

Con la adquisición del Tren Capitalino de Pavimentación, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial de Puebla Capital.

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