Activan protocolos tras sismo de magnitud 5.7 en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantiene monitoreo permanente de la actividad sísmica con base en los reportes del Servicio Sismológico Nacional y en la coordinación interinstitucional para salvaguardar a la población.

De acuerdo con el SSN, se registró un sismo con hora 15:42:10 (hora del centro), magnitud preliminar inicial 5.7 y magnitud final 5.7, con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, a una profundidad de 17 kilómetros (Lat 15.90, Lon –96.94). El movimiento ocurrió en la región costera del estado, zona de alta actividad sísmica.

A través de Protección Civil de la SSC, se evacuó a alrededor de mil 150 personas de hospitales y edificios públicos, como medida de prevención.

Asimismo, se informa que en el municipio de Puebla operaron alrededor de 140 equipos de alertamiento que funcionaron correctamente durante el evento; a nivel estatal, se cuenta con aproximadamente 2 mil equipos distribuidos en todo el territorio, los cuales forman parte de la red de prevención y respuesta ante emergencias, fortaleciendo la capacidad de reacción y la protección de la población. Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas en el municipio.

Gracias al trabajo interinstitucional y a los sistemas de monitoreo, se logró una antelación para Puebla de 75 segundos en la activación de alertamiento, con encendido de la alarma sísmica en el municipio. Se registró activación en switch cortadores de señal en radio y televisión, en sistemas PA-20 de instituciones de Gobierno, PA-11, módulos de multialertamiento en unidades habitacionales, postes inteligentes y puntos estratégicos de transporte. No se reportan fallas en equipos ni se han registrado réplicas.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales, revisar viviendas y centros de trabajo para descartar afectaciones, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, contar con una mochila de emergencia y extremar precauciones ante posibles réplicas. Cualquier situación de riesgo debe reportarse de inmediato al 911.

