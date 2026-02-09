Zacatlán capacita a 29 jóvenes en elaboración de cerveza artesanal

Con el objetivo de motivar e impulsar a los jóvenes para que salgan adelante, el Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, a través de la Coordinación de Atención a la Juventud, impartió un taller de elaboración de cerveza artesanal.

Este es el primer taller de elaboración de cerveza artesanal base malta, el cual es para darles oportunidad a los jóvenes de aprender un oficio. Para poder llevar un ingreso extra a sus hogares.

Se capacitó a 29 jóvenes de entre 18 y 29 años; el taller se llevó a cabo en las instalaciones de Cervecería Speranza por los maestros Erick Rodríguez y Néstor Rodríguez, propietarios de Cervecería Milenaria.

Estas cervecerías son precisamente proyectos llevados a cabo por jóvenes emprendedores, que buscan enriquecer y enaltecer el valor cultural y gastronómico de Zacatlán.

