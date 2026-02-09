San Pedro Cholula activa monitoreo tras sismo de 5.7

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, mantiene monitoreo permanente y realiza recorridos preventivos para brindar apoyo a la población.

De manera preliminar, el sismo fue de magnitud 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

Hasta el momento no se reportan afectaciones mayores en el municipio. Se exhorta a la ciudadanía a conservar la calma y reportar cualquier incidente a los números de emergencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 22 22 47 05 62, así como los WhatsApp 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26.

El Gobierno Municipal se mantiene atento y continuará informando por los canales oficiales.

Te recomendamos: