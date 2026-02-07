Realizan jornada de limpieza en DIF y CESSA de San Pedro Cholula

Como parte de las acciones coordinadas para el mejoramiento de la imagen urbana, promovidas en conjunto con el Gobierno del Estado, la presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, encabezó una faena comunitaria en las inmediaciones del DIF Municipal y del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).

En esta jornada participaron brigadas del DIF Municipal, personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y representantes del Sistema DIF Estatal de la Microrregión 18, quienes realizaron labores de barrido, pinta de guarniciones, limpieza de coladeras, así como poda de árboles y retiro de maleza.

Lupita Fernández reconoció la colaboración interinstitucional y destacó que estas jornadas fomentan la participación social, el trabajo solidario y el sentido de corresponsabilidad, principios que el DIF Municipal impulsa en favor de las familias cholultecas.

Señaló que la administración municipal, encabezada por Tonantzin Fernández, mantiene la instrucción de fortalecer el trabajo conjunto entre dependencias para mejorar los espacios públicos, contribuir al cuidado del medio ambiente y preservar la identidad del municipio.

