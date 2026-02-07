Capacitan a mil 200 docentes en encuentro estatal de la SEP Puebla

Con la participación de mil 200 docentes adscritos en escuelas públicas de todo el estado, se llevó a cabo este sábado 7 de febrero el primer encuentro académico de capacitación en educación obligatoria 2026, “Comunidades que aprenden, escuelas que transforman”, encabezado por el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso.

Al tiempo de reconocer que esta actividad es un espacio que fortalece a la educación en la entidad, el titular de la SEP estatal destacó que la labor principal de las y los docentes es acompañar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de aprendizaje, para que conozcan su entorno, sin dejar de lado la historia, la lengua, la cultura y la realidad de cada comunidad, esto con base en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Otro de los objetivos del encuentro fue concretar y dar seguimiento a las “Comunidades de Aprendizaje”, estrategia clave para fortalecer la práctica educativa en las aulas; promover el liderazgo pedagógico y la transformación de los contextos escolares; impulsar la reflexión docente y el trabajo colaborativo. Con este método, en las escuelas se busca mejorar el aprendizaje, la convivencia y el diálogo igualitario, y como tercer tema del encuentro abordaron la “Inteligencia artificial como aliado del aprendizaje”.

Finalmente, Viveros Narciso destacó el compromiso del mandatario estatal Alejandro Armenta, quien promueve un enfoque de proyectos bajo los lineamientos del humanismo mexicano, la inclusión y la justicia social; agradeció el empeño de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría a la Escuela y Formación Continua por otorgar herramientas para la capacitación permanente.

