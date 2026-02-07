Buscan reconocer el trabajo de las mujeres del campo poblano

El diputado José Luis Figueroa Cortés propuso la creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mujer Rural, con la finalidad de reconocer e impulsar el trabajo de las mujeres que se dedican al campo.

El objetivo del Consejo será que las acciones llevadas a cabo por el Estado en materia de desarrollo y empoderamiento de la mujer rural se den de manera prioritaria, inclusiva y descentralizada, para atender efectivamente las necesidades de las zonas con mayor rezago social y económico.

De acuerdo con la propuesta, estará integrado por un número no menor de 12 ni mayor a 20 mujeres que propongan las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, campesinas e indígenas y, en general, mujeres rurales de las diferentes regiones del Estado.

La propuesta, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 20 y el artículo 2 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, también contempla que este consejo consultivo será de carácter honorífico, por lo que sus integrantes no recibirán gratificación alguna por su labor.

“Es de reconocer también que el campo no se sostiene solo con tierra y agua; se sostiene con el trabajo diario de miles de mujeres que producen alimentos, sacan adelante a sus familias y mantienen vivas nuestras comunidades”, mencionó José Luis Figueroa.

