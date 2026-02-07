Pepe Chedraui lanza convocatoria “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”

Con el compromiso de fortalecer el desarrollo local y generar más oportunidades para las juventudes, el alcalde, Pepe Chedraui, impulsa la convocatoria “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, un programa del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP) dirigido a este sector de la población del municipio.

La convocatoria está enfocada a personas de entre 18 y 29 años que residan en el municipio de Puebla, preferentemente en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla, y que cuenten con un emprendimiento en operación o con una idea de negocio viable. A través de este programa se busca fomentar, fortalecer y consolidar la cultura del emprendimiento juvenil, así como promover la formalización y sostenibilidad de proyectos productivos.

El proceso contempla diversas fases, entre ellas la recepción de documentos, la evaluación y selección de proyectos, una etapa de capacitación integral en emprendimiento y, finalmente, la presentación y defensa de las propuestas ante un comité evaluador. Las juventudes participantes recibirán herramientas para fortalecer sus conocimientos, competencias y habilidades en planeación, gestión y ejecución de proyectos.

Como resultado del proceso, tres proyectos serán seleccionados y recibirán un capital semilla de 10 mil pesos cada uno, destinado exclusivamente al fortalecimiento y ejecución de su iniciativa, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con las juventudes, impulsando acciones que promueven la participación activa, el emprendimiento y el bienestar comunitario, particularmente en las Juntas Auxiliares, como parte de una política pública incluyente y con impacto social.

La recepción de proyectos estará abierta hasta el 19 de febrero de 2026, y las personas interesadas podrán consultar la convocatoria completa y realizar su registro a través de las redes sociales del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

