Para Puebla, el Mundial Social 2026, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, es una gran oportunidad estratégica para fortalecer el deporte como una política de Estado, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al subrayar que esa visión es un compromiso para impulsar talentos deportivos poblanos.

El titular del Ejecutivo estatal detalló que las diferentes actividades que realizará el gobierno estatal, como copas de fútbol, mundialitos, rescate de espacios públicos y murales, así como copas universitarias, están alineadas a la visión de justicia, seguridad y riqueza comunitaria.

Por su parte, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner, comentó que el deporte también es cultura, ya que refleja toda expresión del ser humano. Explicó que, a través de la dependencia estatal, en conjunto con la comunidad de Santa María Chigmecatitlán y San Salvador Huixcolotla, elaborarán artesanías de palma y papel picado con motivos de fútbol, lo que generará presencia de la entidad a nivel nacional e internacional.

En este contexto, el subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Pablo Salazar Vicentello, explicó que Puebla se une a la estrategia Mundial Social 2026, a través de sus diferentes dependencias estatales, las cuales emprenderán diversas acciones con el propósito de generar unión, paz social, recuperación de espacios, vida saludable y entornos habitables.

La subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio, en Puebla, se tiene la firme convicción de que el deporte, el arte y la cultura son herramientas de transformación; por ello, con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro, se suman a la estrategia nacional a través de una Clase Masiva de Fútbol en los 217 municipios, un Mundialito Universitario y con la realización de 300 murales con temática del Mundial 2026.

Te recomendamos: