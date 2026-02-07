Obra Comunitaria equipa el CEYE del Hospital de Tetela de Ocampo

“En Puebla cumplimos con el compromiso de fortalecer y dignificar los espacios de salud en beneficio de las familias”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; esto, dijo, para proteger a las y los pacientes. Un ejemplo es el Hospital Comunitario de Tetela de Ocampo, en donde se amplió la capacidad para la esterilización de instrumentos médicos con el Programa de Obra Comunitaria y una inversión de 936 mil pesos.

Laura Artemisa García detalló que este monto se destinó a la adquisición de mobiliario e instrumentos para el Centro de Esterilización y Equipos (CEYE), realizada en dos etapas.

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, refrendó el compromiso del Gobierno de Puebla de velar por la salud y el bienestar de las familias, con acciones que elevan la calidad de los servicios médicos.

La mejora del CEYE permite garantizar procesos adecuados de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental utilizado en la atención médica, lo que se traduce en mayor seguridad para pacientes y personal de salud.

Al respecto, la enfermera Alejandra Hernández Montiel reconoció el respaldo de la Secretaría de Bienestar y destacó la importancia del equipamiento recibido: “Agradecemos al gobernador Alejandro Armenta este apoyo; al final de cuentas, como personal de enfermería, sabemos cómo está distribuido nuestro material para garantizar la atención a las y los pacientes”.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, en coordinación con el Gobierno de México, que preside Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud dignos y seguros para las comunidades de la entidad.

