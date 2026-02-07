Ariadna Ayala presenta la Agenda Turística Apasiónate por Atlixco 2026

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, presentó la Agenda Turística Apasiónate por Atlixco 2026, un plan estratégico que, mediante una adecuada planificación, calendarización y promoción, busca consolidar al municipio como uno de los principales destinos turísticos del estado y del país, al tiempo que impulsa acciones, actividades y proyectos a lo largo del año para resaltar su riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural, fortaleciendo la economía local y el bienestar de las familias atlixquenses.

Destacó que el turismo es un eje clave del desarrollo económico del municipio y que las estrategias locales se alinean con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, a través de una promoción turística comunitaria, profesional, segura y sostenible.

Ariadna Ayala informó que durante 2025 el municipio recibió más de 2.8 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento del 5.7 % y una derrama económica superior a los mil millones de pesos, además de anunciar nuevos atractivos para 2026.

