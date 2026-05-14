Gobierno estatal inicia rehabilitación en lateral de la México-Puebla

Con el objetivo de optimizar la conectividad y modernizar la superficie de rodamiento en una de las zonas de mayor tránsito pesado, comercial y residencial, el Gobierno del Estado encabezado por el mandatario Alejandro Armenta Mier inició los trabajos de rehabilitación en la lateral de la Autopista México-Puebla, en el tramo de la carretera San Lorenzo Almecatla y camino de acceso a la plaza comercial Outlet. Esta obra de infraestructura beneficia a los municipios de Cuautlancingo y Coronango.

A través de la Secretaría de Infraestructura se intervienen 2.70 kilómetros. El proyecto contempla la instalación de señalamiento vertical y horizontal para garantizar una movilidad ordenada y segura para las y los usuarios.

La dependencia informa que, con apoyo de los Módulos de Pavimentación y personal capacitado, los trabajos se desarrollarán en un periodo de un mes y medio, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, por lo que exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución y anticipar sus traslados para evitar contratiempos.

La ejecución de esta obra representa un impacto social de alto valor, en beneficio directo de más de 36 mil habitantes e indirecto para 73 mil personas que transitan por la zona. Con esta intervención, la administración estatal busca reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y responder a una demanda histórica de las familias poblanas que circulan diariamente por este sector.

La pavimentación favorece a colonias y juntas auxiliares como Sanctorum, Nueva Alemania, San Lorenzo Almecatla y Misiones de San Francisco. De igual forma, la rehabilitación potenciará la movilidad en los accesos a centros industriales, entre los que destacan la Planta Volkswagen y el Parque Industrial FINSA, al facilitar el flujo logístico y el transporte de personal en este importante polo de desarrollo.

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