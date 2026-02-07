Trasladan a menor de Puebla para recibir atención médica en Tlaxcala

Una niña de ocho años fue trasladada de emergencia por vía aérea desde el municipio de Tecamachalco, Puebla, al estado de Tlaxcala, con el fin de recibir atención médica especializada, como resultado de la coordinación entre los Servicios de Salud del Gobierno del Estado y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

La menor ingresó el pasado viernes al Hospital General de Tecamachalco tras presentar varios días de fiebre y malestar general. Con el paso del tiempo, su estado de salud se complicó y requirió valoración por personal especializado, por lo que el equipo médico determinó que era necesario su traslado a un hospital infantil.

Una vez que fue estabilizada, se activó el protocolo de traslado aéreo de SUMA para llevarla al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde actualmente permanece bajo vigilancia médica y recibe atención integral.

De acuerdo con las autoridades de salud, el traslado se realizó con acompañamiento médico permanente a bordo de la ambulancia aérea, lo que permitió garantizar la seguridad de la paciente durante el vuelo.

Te recomendamos: