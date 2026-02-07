Circuito Deportivo Itinerante llega a la Técnica 2 de La Libertad

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, realizó una nueva jornada del Circuito Deportivo Itinerante en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 Francisco I. Madero, ubicada en la Junta Auxiliar de La Libertad, como parte de las acciones para fortalecer el deporte social y promover estilos de vida saludables.

La actividad fue organizada por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Franco Rodríguez, con el objetivo de acercar el deporte y la activación física a niñas, niños y jóvenes de las juntas auxiliares de la capital.

Este programa busca fomentar el movimiento, la sana convivencia y el trabajo en equipo, a través de dinámicas recreativas que incentivan la participación activa de las y los estudiantes en entornos seguros y organizados.

Durante la jornada se desarrollaron cinco estaciones deportivas simultáneas, enfocadas en distintas capacidades físicas como movilidad, coordinación, velocidad, fuerza y flexibilidad, además de sesiones de activación física y trabajo lúdico-deportivo.

