San Andrés Cholula refuerza acciones contra la violencia laboral

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, estuvo presente en la proyección del cortometraje sobre violencia laboral contra las mujeres, así como en la inauguración del muro de compromiso “Construyendo un Ayuntamiento Libre de Violencia de Género”, como parte del seguimiento a los principios de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Durante su intervención, la edil reconoció el trabajo que realiza diariamente la Secretaría de Servicios Públicos, especialmente en jornadas de alta demanda como las del pasado fin de semana. Subrayó que, además de los resultados operativos, es fundamental que al interior del Ayuntamiento prevalezcan los principios de respeto, igualdad y trato digno en cada área y equipo de trabajo.

“No se trata solo de cumplir una norma; se trata de construir entornos donde el respeto, la igualdad y la dignidad sean una realidad para todas y todos”, afirmó la munícipe de San Andrés Cholula.

Por su parte, Hilda Campos Coyotl, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, informó que desde el 2025 el Ayuntamiento impulsó el proceso de certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para obtenerlo en este año, lo que muestra el compromiso institucional para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación.

Entre las acciones implementadas, indicó la elaboración de un diagnóstico de clima laboral para identificar condiciones de igualdad y factores de riesgo; la instalación de un comité de revisión, seguimiento y auditoría en materia de igualdad laboral; así como la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual y la Violencia Laboral.

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