Meta y Google, culpables por daños a salud mental de menores

Un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y Google por perjudicar la salud mental de menores en una demanda sobre adicción a redes sociales; las empresas deberán pagar una indemnización de 3 millones de dólares.

El juicio inició a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles, tras la demanda de una joven de 20 años que acusó haberse vuelto adicta durante su infancia al uso de aplicaciones como Instagram y YouTube.

De acuerdo con la sentencia, Meta asumirá el 70 por ciento del monto total de la indemnización, mientras que Google cubrirá el resto, correspondiente a los daños morales y perjuicios económicos determinados por el jurado.

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El panel, integrado por siete mujeres y cinco hombres, continuará deliberando para definir posibles daños punitivos, en caso de determinar que existieron conductas dolosas o fraudulentas por parte de las tecnológicas.

El fallo representa una victoria relevante en litigios contra gigantes tecnológicos y sienta un precedente para la resolución de alrededor de mil 500 casos similares relacionados con el impacto de las redes sociales en menores.

La demanda, presentada por la joven identificada como K.G.M., también incluía a TikTok y Snapchat, plataformas que alcanzaron acuerdos en términos no revelados con el objetivo de evitar formar parte de este primer juicio.

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