Puebla capacitará a más de 400 profesionales con modelo CEPOSAMI

Más de 400 profesionales que proporcionan atención psicológica a niñas, niños y adolescentes en todo el estado de Puebla participarán los días 27, 28, 29 y 30 de abril en la primera capacitación del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), para homologar sus servicios con los que ofrece este centro, que es único en México y referente internacional.

La directora de CEPOSAMI, Umi Choda Morales, puntualizó que el objetivo de esta primera edición es que sepan identificar a las y los pacientes que pueden atender y a quienes necesitan ser canalizados. “Esto unificará la atención con los más altos estándares de calidad”.

Durante las sesiones instructivas, las psicólogas y psicólogos adscritos a los 217 sistemas municipales DIF recibirán información sobre cómo aplicar e integrar adecuadamente los formatos estandarizados de primera cita (Expediente Integrado de Datos Clínicos e Historia Clínica) de las y los menores; aprenderán a identificar conductas autodestructivas mediante el ASQ-Modoris, herramienta de tamizaje rápido que sirve para reconocer riesgos suicidas en pacientes, así como clasificar el nivel de riesgo y activar los protocolos de triaje correspondientes (bajo, moderado, alto o inminente).

El abordaje de estas y otras temáticas fortalecerá la capacidad resolutiva desde las localidades, sin necesidad de que las infancias o juventudes tengan que trasladarse a la capital para contar con atención de calidad, como lo ha instruido la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano.

El personal a cargo del modelo CEPOSAMI será también responsable de impartir la capacitación con el liderazgo de los psicólogos clínicos Maribel Estefanía Cherrez Jaramillo, Alfredo Castañeda Felgueroso y José Roberto Hernández Palma, integrantes de la plantilla de psicoterapeutas del centro.

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