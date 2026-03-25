Puebla y Oaxaca refuerzan seguridad con mesa interestatal

Los gobiernos estatales de Oaxaca y Puebla consolidan acciones para garantizar la tranquilidad de las familias, con la realización de la Mesa de Inteligencia Interestatal, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encabezar esta reunión de coordinación, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la relación entre ambas entidades debe consolidarse bajo un espíritu de hermandad institucional, donde los equipos de trabajo colaboren de manera coordinada, con respaldo formal y sustento jurídico.

Asimismo, al reconocer en su homólogo Salomón Jara Cruz a un referente de gestión, Alejandro Armenta Mier destacó que su administración tiene mucho que compartir con el vecino estado. “Al gobierno de Oaxaca le tenemos que aprender mucho y, desde luego, nuestra admiración y respeto a los mandos; Puebla está agradecido con la Mesa de Inteligencia que el Gobierno de la República impulsa”, puntualizó.

En su momento, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el trabajo del mandatario Armenta Mier y resaltó que ambas entidades suman esfuerzos alineados a la estrategia nacional, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer el conocimiento institucional en materia de seguridad.

Subrayó que Oaxaca y Puebla comparten límites territoriales, así como una profunda historia, cultura y tradiciones que las hermanan, por lo que resulta fundamental reforzar las estrategias conjuntas para garantizar la paz y el bienestar de las familias en ambos estados.

Los gobiernos refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente con el objetivo de prevenir y combatir la incidencia delictiva, así como de garantizar condiciones de paz, seguridad y bienestar para la población.

A esta reunión interestatal Puebla-Oaxaca asistió el comandante de la VI Región Militar General de Brigada, Miguel Angel Aguirre Lara; el Jefe de Estado Mayor de la Región Naval Central, vicealmirante Héctor Rodríguez Cacheux; el comandante de la 25 Zona Militar, Francisco Antonio Enriquez Rojas; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, José Luis Sánchez Castro; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el titular de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González; la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

El comandante de la 28 Zona Militar de Oaxaca, Fernando Antonio Solares; el comandante de la VIII Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el coordinador territorial sur-sureste de la Guardia Nacional, Juan Carlos Guzmán Giadans; el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Alvarez y el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

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