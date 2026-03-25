San Pedro Cholula sostiene segunda mesa de diálogo por relleno sanitario

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informó que, tras la manifestación realizada este día en la que se exige el cierre definitivo del relleno sanitario, se llevó a cabo una reunión programada a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación del Estado, donde se mantiene una mesa de diálogo permanente con autoridades estatales y representantes sociales del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La reunión corresponde a la segunda mesa de trabajo, en la que se da seguimiento a los acuerdos firmados el pasado 3 de marzo de 2026, relacionados con el cierre definitivo del relleno sanitario y al plan de remediación conforme a la normatividad vigente.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, señaló que se da continuidad al trabajo con responsabilidad y diálogo, dando seguimiento a los acuerdos establecidos.

Reiteró que el gobierno municipal mantiene una postura firme a favor del cuidado del medio ambiente, impulsando acciones responsables que garanticen el bienestar de las comunidades, mediante un diálogo abierto, respetuoso y permanente.

El gobierno municipal agradeció el respaldo y acompañamiento de la Secretaría de Gobernación del Estado, fundamentales para la construcción de soluciones conjuntas, y reiteró su disposición al diálogo y al trabajo coordinado para atender las demandas sociales con responsabilidad y transparencia.

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