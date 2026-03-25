Asaltantes hieren de bala a dos personas en San Andrés Cholula

En estado grave de salud fue como se reportó a un joven de 20 años, mientras que una mujer de 33 permanece bajo observación médica, luego de que ambos ingresaran a un hospital con múltiples impactos de bala tras un violento asalto en el municipio de San Andrés Cholula.

El masculino presentó lesiones en tórax, abdomen, pierna y pie izquierdo, lo que mantiene su estado de salud como delicado; en tanto, la mujer sufrió una herida con entrada en el abdomen y salida en la zona del glúteo.

De acuerdo con reportes policiales, ambos fueron auxiliados por servicios de emergencia tras ser localizados tendidos sobre la vía pública en la colonia El Molinito, donde pedían ayuda luego de la agresión.

#Seguridad 👇🏻 Un hombre y una mujer llegaron hasta un hospital luego de ser atacados a disparos durante un aparente asalto en San Andrés Cholula; según los informes, la pareja fue atacada en la colonia El Molinito donde sus agresores los interceptaron en una motocicleta para… pic.twitter.com/UyujPbrNtT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 25, 2026

Paramédicos los estabilizaron y trasladaron de inmediato a un nosocomio, donde permanecen internados, en espera de que el joven pueda rendir su declaración para fortalecer la investigación.

Según las primeras indagatorias, la pareja fue interceptada por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes descendieron armados para despojarlos de sus pertenencias.

Durante el atraco, las víctimas habrían opuesto resistencia, lo que derivó en que los agresores accionaran sus armas en al menos siete ocasiones antes de darse a la fuga. Autoridades ya integran la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables.

Te recomendamos: