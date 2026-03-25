Accidentes en la Puebla–Orizaba provocan cierre temporal

La mañana de este miércoles, dos accidentes viales provocaron el cierre de la autopista Puebla–Orizaba, situación que generó afectaciones en la circulación.

El primer percance ocurrió a la altura del kilómetro 165, en la zona de Acatzingo, donde un choque múltiple con dirección hacia Amozoc provocó el cierre de la circulación en ese tramo.

Elementos de CAPUFE abanderaron la zona y realizaron labores para retirar las unidades siniestradas. Actualmente, este tramo ya se encuentra abierto y habilitado.

Un segundo accidente se reportó en el kilómetro 240, con dirección a Esperanza, lo que también generó afectaciones a la circulación vehicular en la autopista después de que dos tractocamiones chocaran.

Personal de CAPUFE atendió el accidente y horas más tarde la circulación fue reabierta.

Autoridades exhortan a los conductores a circular con precaución sobre la vialidad y a salir con tiempo para evitar contratiempos.

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