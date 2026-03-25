Conductor arrolla a adulta mayor y mulas en Olintla; ella está delicada

Un conductor bajo los influjos del alcohol provocó un accidente vial en la comunidad de Dimas López, en el municipio de Olintla, el cual dejó como saldo a una mujer adulta mayor gravemente herida, dos mulas lesionadas, daños a un vehículo estacionado y afectaciones a una iglesia.

De acuerdo con habitantes, el responsable, conocido en la zona como “El Chimuelo”, perdió el control de la unidad, impactando primero a una mujer de la tercera edad que se encontraba en el lugar. La víctima sufrió un golpe severo en la cabeza y quedó inconsciente; su estado de salud es reportado como delicado.

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En el accidente, el vehículo también embistió a dos mulas de carga que estaban amarradas, causándoles lesiones de gravedad, por lo que serán sacrificadas para evitarles mayor sufrimiento.

El impacto también causó daños materiales a una camioneta Nissan roja que estaba estacionada, así como al portón y parte de la marquesina de la iglesia de la comunidad, lo que generó enojo entre los pobladores.

Habitantes señalaron que el presunto responsable se desempeña como conductor de transporte en la ruta Huehuetla–Dimas López y que no es la primera ocasión que causa un accidente por manejar bajo los efectos del alcohol, incluso durante su jornada laboral.

Familiares de la mujer lesionada exigieron que el caso no quede impune y que se aplique la ley. Hasta el momento no se ha informado sobre la situación legal del conductor.

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