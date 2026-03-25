Granizada en Tlacotepec de Benito Juárez afecta casas y preescolar

Una fuerte granizada se presentó la tarde del martes en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, la cual dejó afectaciones en viviendas, por lo que personal de Protección Civil estatal y municipal atendió diversos daños derivados de la caída de granizo.

Durante los recorridos de evaluación, personal atendió ocho reportes, entre los que destacan:

Colapso parcial de techado escolar en el preescolar “Enrique A. Cervantes”, donde se suspendieron clases de manera preventiva y se cortó el suministro eléctrico para mitigar riesgos.

en el preescolar “Enrique A. Cervantes”, donde se suspendieron clases de manera preventiva y para mitigar riesgos. Daños parciales en siete viviendas, principalmente en techos de lámina y galerías, sin afectación a las áreas habitables.

Daños ligeros a un canino por colapso de una barda en la zona centro del municipio.

En todos los eventos se realizaron labores de limpieza, retiro de escombros y se emitieron recomendaciones a los propietarios para reforzar las estructuras afectadas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni riesgo para la población. Se mantiene monitoreo en la zona, ya que continuarán lluvias parciales.

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