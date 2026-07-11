Demanda de expareja contra Bad Bunny sigue su curso

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sufrió un revés en la batalla legal que mantiene con su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara que la demanda presentada por ella puede continuar su curso en los tribunales.

La resolución no representa una sentencia definitiva, pero sí impide que el caso sea desestimado. La controversia surgió por el uso de la frase “Bad Bunny, baby”, grabada por Carliz en 2015 cuando ambos mantenían una relación sentimental.

De acuerdo con la demanda, la grabación fue utilizada sin su autorización en las canciones “Pa´ Ti” y “Dos mil 16”.

Carliz de la Cruz reclama una indemnización de al menos 40 millones de dólares por presuntas violaciones a sus derechos de imagen y de autor, al considerar que su voz fue explotada comercialmente sin un acuerdo formal.

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La defensa del cantante buscaba que el caso fuera desechado, pero el máximo tribunal concluyó que existen elementos suficientes para que el litigio sea analizado a fondo.

La resolución también establece que una parte de las reclamaciones relacionadas con la canción “Pa´Ti” quedó fuera del proceso por haber prescrito. Sin embargo, la disputa por el uso de la grabación en “Dos mil 16” y otros posibles usos permanece vigente y será revisada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Con esta decisión, el caso entra en una nueva etapa en la que ambas partes deberán presentar pruebas y argumentos para que un juez determine si existió un uso indebido de la voz de Carliz y, en su caso, si corresponde el pago de una compensación económica.

Editor: Arturo Medina

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