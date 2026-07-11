Repatrian restos de dos poblanas fallecidas en Arizona

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), coordinó las acciones de acompañamiento legal, administrativo y económico para la repatriación de los restos de dos jóvenes mujeres originarias del municipio de Huauchinango, quienes perdieron la vida en el desierto de Arizona en su intento por cruzar la frontera.

Tras la localización de ambas ciudadanas por parte de las autoridades fronterizas, la dependencia estatal activó los protocolos de atención migratoria y absorbió la totalidad de los gastos de traslado, además de la gestión de manera prioritaria de actas, permisos y trámites indispensables con el consulado de Estados Unidos, para garantizar el pronto retorno de las connacionales a territorio poblano.

Durante el desarrollo de estas gestiones, el personal del IPAM mantuvo una comunicación directa y permanente con los padres y familiares de las dos jóvenes en su comunidad de origen, brindándoles la asesoría jurídica necesaria ante la dolorosa pérdida.

Asimismo, la institución supervisó toda la logística del traslado terrestre desde el arribo de los restos al aeropuerto de la Ciudad de México, hasta su entrega final en Huauchinango para sus ceremonias velatorias.

A través de esta intervención, el Gobierno del Estado reafirma el compromiso de brindar asistencia puntual, digna y con sentido humano a las familias de las y los migrantes poblanos ante situaciones de vulnerabilidad en el extranjero.

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