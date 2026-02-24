Laura Artemisa anuncia ampliación de alarmas vecinales

Con resultados positivos en materia de prevención del delito, el Programa de Obra Comunitaria ampliará la instalación de Alarmas Vecinales a más municipios de la zona conurbada, como parte de una estrategia que fortalece la seguridad desde la participación ciudadana.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que esta herramienta opera a través de la integración de un comité vecinal. Tras su conformación, las y los integrantes reciben capacitación sobre el uso correcto del dispositivo; posteriormente se realiza la instalación y la conexión directa al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), lo que garantiza atención inmediata ante cualquier reporte.

“La verdad es que hay extraordinarios resultados, existe una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad ante cualquier incidente que se detecte. Esto previene actos de delincuencia y también evita la impunidad; si algo sucede, la acción es inmediata y se puede dar seguimiento”, puntualizó.

El esquema funciona en los municipios de Puebla, Cuautlancingo y San Pedro Cholula; en breve llegará a San Andrés Cholula y podrá extenderse a otros puntos como San Martín Texmelucan, con el objetivo de reforzar la prevención en la región.

Esta estrategia forma parte de la visión de seguridad y bienestar que impulsan el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta Claudia Sheinbaum, con acciones que fortalecen la coordinación entre ciudadanía y autoridades.

La Secretaría de Bienestar reiteró que la corresponsabilidad social, el uso adecuado de las alarmas y la denuncia oportuna en casos de flagrancia resultan claves para consolidar entornos más seguros. Para mayores informes, la ciudadanía puede acudir a las oficinas centrales en 20 Oriente #2036 o comunicarse al 222 777 9700, extensión 1161.

