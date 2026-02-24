Volcadura de tractocamión en la Puebla-Orizaba provoca cierre parcial

La volcadura de un tractocamión registrada la madrugada de este martes sobre la autopista Puebla-Orizaba provocó el cierre parcial de la vialidad, lo que mantiene a varios vehículos varados en la zona.

La unidad, que transportaba maíz, volcó a la altura del kilómetro 262+800 de la autopista 150D Orizaba-Ciudad Mendoza, en el municipio de Nogales, Veracruz, alrededor de las 04:30 horas.

De manera preliminar, se informó que el conductor habría perdido el control presuntamente por exceso de velocidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso.

Te puede interesar: Tren embiste vehículo en Tehuacán; lesiona a pareja de adultos mayores

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales, quienes acudieron para atender la situación, abanderar la zona y prevenir actos de rapiña.

Personal de grúas ya trabaja en el sitio para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada, con el objetivo de liberar la vía y restablecer la circulación de manera segura.

#ConexiónVial 🚨 Accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba bajando las cumbres de maltrata a la altura del kilómetro 263; un tractocamión que transportaba maíz volcó, la circulación con dirección a Puebla esta parcialmente cerrada.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/D6xQCFPzZh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 24, 2026

Te recomendamos: