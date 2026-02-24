Congreso de Puebla fortalecerá herramientas de prevención

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Pável Gaspar Ramírez, señaló que tener un Congreso humano implica escuchar y dar seguimiento a temas sensibles y escenarios complejos; en ese sentido, destacó que se fortalecerán las herramientas de prevención para garantizar la seguridad del Estado.

En rueda de prensa, el legislador indicó que el Poder Legislativo seguirá trabajando para que la tranquilidad no sea solo un objetivo institucional, sino una realidad que se viva en cada comunidad, hogar e historia que construye Puebla.

“Desde el Congreso del Estado asumimos nuestro papel con sensibilidad y con firmeza. No operamos la seguridad, pero sí podemos fortalecer desde la Ley las herramientas para la prevención, para la coordinación institucional y para que la gente sienta que sus autoridades están cerca, que escuchan y que actúan con responsabilidad, porque al final del día, más que un espacio político, queremos ser un Congreso cercano, un Congreso humano, un Congreso que entiende que detrás de cada decisión están las familias poblanas”, enfatizó.

Pável Gaspar reconoció la conducción institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum y el esfuerzo por mantener la coordinación nacional frente a escenarios complejos. Asimismo, destacó el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, que ha privilegiado la calma, prevención y trabajo conjunto, para que Puebla se mantenga en estabilidad.

“A las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las corporaciones que estuvieron en primera línea, nuestro respeto profundo. Sabemos que su labor implica riesgos reales, decisiones difíciles y un compromiso enorme con el país”, agregó.

