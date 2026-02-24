Exhortan a reforzar acciones contra quema de pastizales en Puebla

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó un exhorto dirigido al titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, con la finalidad de que se implementen campañas de prevención, vigilancia y concientización para evitar la quema de pastizales.

En rueda de prensa, el legislador explicó que estas prácticas no solo ocasionan daños al medio ambiente, sino que también afectan la salud pública, por lo que exhortó a la realización de operativos interinstitucionales para desarrollar estrategias que eviten la quema de pastizales que puede derivar en incendios forestales difíciles de controlar en zonas como la Sierra Negra y la Mixteca.

“Acaba de suceder en la Sierra Negra, en Vicente Guerrero, y se quemaron muchas hectáreas; el fuego estuvo a punto de llegar a la zona de viviendas. Entonces exhortamos, de manera muy responsable, a la Coordinación de Protección Civil para que coordine operativos”, expuso.

Te recomendamos: