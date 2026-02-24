Puebla capital invita a jóvenes a participar en “Un Reel por el Agua”

El Gobierno de la Ciudad convoca a la ciudadanía a participar en el concurso “Un Reel por el Agua”, iniciativa orientada a fortalecer la participación social y la conciencia ambiental en torno al manejo, la gestión y la situación actual de los recursos hídricos.

Esta convocatoria, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección del Agua, se enmarca en el Día Mundial del Agua 2026. Su propósito es impulsar la creatividad digital como una herramienta de expresión, sensibilización e incidencia ambiental, mediante la creación de reels para redes sociales que promuevan la reflexión y el cuidado del agua.

Podrán participar personas a partir de los 15 años de edad, residentes del municipio de Puebla. Las y los menores de 18 años deberán contar con autorización expresa de madre, padre o tutor legal.

Las y los concursantes podrán presentar uno o más reels originales e inéditos, con duración de 10 a 60 segundos, en formato vertical (9:16), en español o lengua indígena (con subtítulos en español) y compatibles con Instagram, Facebook o TikTok.

Los trabajos deberán abordar alguno de los ejes temáticos propuestos, como acciones basadas en el uso de ecotecnologías para el cuidado del agua; problemáticas en ríos, humedales y lagunas, entre otros.

La inscripción y recepción de materiales será del 17 de febrero al 10 de marzo, y las y los ganadores se anunciarán el 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua. La evaluación incluirá una preselección técnica por un jurado especializado y una votación pública digital basada en las reacciones en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente. Se otorgarán premios a los seis primeros lugares.

Para mayores informes, la ciudadanía se puede comunicar al teléfono 22 13 50 81 05 o al correo electrónico bogdan.mundo@ayuntamientopuebla.gob.mx. Consulta las bases completas en el siguiente enlace oficial: https://www.pueblacapital.gob.mx/media/com_dpattachments/attachments/com_content.article/Convocatoria-Un-Reel-por-el-Agua.pdf

