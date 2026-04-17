Plantean prohibir redes sociales a menores de 16 años en CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Laura Álvarez, militante del PAN, presentó una iniciativa que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años con el fin de reforzar la seguridad en internet. Con dicha propuesta, se busca que el Gobierno asuma la responsabilidad de proteger a los niños y adolescentes en el peligroso entorno digital.

En una realidad en la que cada vez más jóvenes están inmersos en el mundo virtual, la presidenta de la Comisión de Niñez en el Congreso local advirtió que los adolescentes pasan un promedio de cinco horas al día conectados a plataformas que no están diseñadas para ser seguras para ellos. Asimismo, afirmó que, debido a esto, no solo su integridad física y emocional está en riesgo, sino que su desarrollo psicológico y social también se ve comprometido.

Te puede interesar: Presentan comité que evaluará explotación de gas “no convencional” en México

Dicha propuesta implicaría reformas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en sus artículos 101 Bis y 103, así como en la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de asegurar que las plataformas digitales implementen los mecanismos necesarios para que la iniciativa se cumpla. Entre las medidas propuestas destacan: la autorización obligatoria de padres o tutores para crear cuentas, el monitoreo constante del uso, la facultad para cancelar perfiles de menores y la verificación obligatoria de identidad.

Dentro de los riesgos a los que los jóvenes se encuentran expuestos, sobresalen el “grooming”, el ciberacoso o “bullying” digital, la adicción a las redes sociales y la exposición a contenido inapropiado. Debido a la creciente preocupación ante estos peligros, han surgido otras iniciativas similares en el país, como las presentadas por Ernesto Sánchez en la Cámara de Diputados, por el legislador Mariano Camacho en el Estado de México y por el diputado Tomás Montoya en Nuevo León.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: