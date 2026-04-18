Armenta respaldará nueva Central de Abasto en Texmelucan

El Gobierno de Puebla respaldará la construcción de una nueva Central de Abasto en San Martín Texmelucan, siempre y cuando no sirva de “negocio”; además en junio comenzaría a operar el Centro Internacional de Capacitación para Conductores de Tractocamiones.

Durante su visita a Texmelucan, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo estar dispuesto a apoyar la construcción de la Central de Abasto, incluso pidió a autoridades municipales y estatales revisar opciones de ubicación, entre ellas dos predios del Estado y un tercero en evaluación.

Sin embargo, Armenta Mier condicionó el proyecto, pues dijo que no debe replicar casos como los de Tepeaca y Acatzingo, donde —acusó— se priorizaron intereses inmobiliarios por encima de las necesidades del comercio, lo que derivó en espacios subutilizados y costos inaccesibles para los bodegueros.

“El objetivo es claro: que no sea negocio de unos cuantos, sino un proyecto que ordene la actividad comercial, garantice sanidad, accesibilidad y precios justos para los comerciantes”, afirmó.

Capacitarán a operadores de tractocamiones

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, informó que en mayo concluirá la construcción del Centro Internacional de Capacitación para Operadores de Tractocamiones.

Explicó que este proyecto responde a la alta demanda de operadores certificados, tanto en México como en el extranjero, donde se requieren miles de conductores capacitados para el sector.

“El mercado es enorme: hay cerca de 90 mil vacantes en México y hasta 200 mil en Estados Unidos, con salarios que pueden ir desde los 40 mil hasta más de 100 mil pesos mensuales en el país, y de 7 mil a 8 mil dólares en el extranjero”, detalló.

Destacó que la capacitación especializada no solo abrirá oportunidades laborales bien remuneradas, sino que también contribuirá a reducir accidentes en carreteras, al contar con operadores mejor preparados.

Editor: Renato León

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