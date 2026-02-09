Critican politización en el arranque de la Feria de Ahuacatlán

La quema de pirotecnia durante el inicio de la Feria de Ahuacatlán generó molestia entre habitantes del municipio, debido a que en el denominado “castillo” se proyectó la imagen del Partido del Trabajo (PT).

El hecho ocurrió la noche del sábado 7 de febrero, en el marco del arranque oficial de la feria, que incluyó la coronación de la Reina y diversas actividades culturales y recreativas.

Sin embargo, durante el espectáculo pirotécnico, los asistentes pudieron observar que aparecía el logotipo del PT, partido que actualmente gobierna el municipio bajo la administración del edil Miguel Villalba.

Esta situación provocó inconformidad entre pobladores, quienes señalaron que la feria es un evento de carácter cultural y comunitario que no debería utilizarse con fines políticos ni partidistas.

Varios habitantes expresaron su descontento al considerar que se trató de un acto de promoción indebida y anticipada, ajeno al espíritu de la festividad.

Ante la aparición del emblema partidista, algunos asistentes manifestaron su rechazo con rechiflas dirigidas hacia la administración municipal, en señal de protesta por lo ocurrido.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Ahuacatlán no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha fijado una postura sobre este hecho que ha sido ampliamente cuestionado por la población de este municipio de la Sierra Norte.

