Pepe Chedraui inaugura mantenimiento integral de fuente en Distribuidor Vial 485

Comprometido con la atención de los espacios públicos emblemáticos en la ciudad, el presidente municipal Pepe Chedraui inauguró el mantenimiento integral de la fuente ubicada en el Distribuidor Vial 485 gracias a la estrategia Fuentes que Brillan, una acción que devuelve presencia, orden y mejor imagen a uno de los puntos más transitados de la ciudad.

La intervención a la fuente contempló acciones clave para su correcto funcionamiento y mejor apariencia, como la reparación de su sistema hidráulico y eléctrico, la modernización del equipo de control, la instalación de nueva iluminación y trabajos generales de rehabilitación que permiten que el espacio vuelva a lucir en buenas condiciones, seguro y funcional.

Como parte de su mensaje el alcalde, Pepe Chedraui, refirió que el Gobierno de la Ciudad continua trabajando en materia de luminarias en toda la capital poblana a fin de dar una nueva imagen a la capital en beneficio de las y los poblanos, así como de visitantes.

El secretario Clemente Gómez Medina señaló que la inauguración de la fuente representa más que una obra de mantenimiento, el compromiso del alcalde Pepe Chedraui por recuperar espacios públicos que fortalecen la convivencia, mejoran la imagen urbana y generan bienestar para las familias, mediante esta estrategia para mantener la ciudad en buenas condiciones, con infraestructura funcional.

Además de la atención a la fuente, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Servicios Públicos realizó también trabajos de mantenimiento de poda, chapeo y pintura, cajeteo, retiro de basura, desorillado y barrido de área, lo que mejora la imagen urbana.

Como parte de estas acciones, también se retiraron toneladas de basura y desecho vegetal, se realizaron trabajos de poda de árboles y arbustos, así como pintura en muros del distribuidor, contribuyendo a que el espacio se vea más ordenado, limpio y agradable, además de fortalecer la seguridad y visibilidad del área.

