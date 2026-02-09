San Pedro Cholula entrega presentes a familias de trabajadores municipales

Con el objetivo de reconocer y agradecer el compromiso de las y los trabajadores municipales, mediante la Caravana de la Transformación la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, maestra Lupita Fernández, por encomienda de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, realizó la entrega de un presente a hijas e hijos de colaboradores de distintas áreas del Ayuntamiento.

Durante los recorridos realizados en días pasados, se entregaron obsequios como un gesto de agradecimiento a personal del Sistema Operador del Servicio de Limpia, Servicios Públicos Generales, SOSAPACH y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Municipal expresó su satisfacción por visitar las diferentes áreas de trabajo y llevar un detalle con motivo de Día de Reyes para las hijas e hijos de las y los trabajadores, quienes diariamente entregan su mayor esfuerzo para proteger el bienestar de las familias cholultecas.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre dependencias y representan una muestra de reconocimiento de la presidenta municipal y del DIF Municipal hacia quienes, con su labor diaria, contribuyen a brindar servicios de calidad a la ciudadanía de San Pedro Cholula.

