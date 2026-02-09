Cadillac revela monoplaza y casco que usará “Checo” Pérez

La escudería Cadillac presentó durante el Super Bowl LX el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1, vehículo que será conducido por el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El anuncio se realizó mediante un comercial transmitido en el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, marcando un hito para la categoría y el inicio oficial de la era de Cadillac en la Máxima Categoría.

En el mensaje publicitario se mostró un monoplaza con diseño en negro y blanco, con un costado de cada color, que apareció durante el último cuarto del encuentro, justo después de un touchdown de los Patriots.

Te puede interesar: Seahawks derrotan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

La presentación y la identidad visual del equipo reflejan la intención de Cadillac de consolidarse como una escudería con espíritu cien por ciento estadounidense y con una propuesta innovadora dentro de la Fórmula 1.

Por otra parte, “Checo” Pérez reveló el diseño del casco que utilizará en su regreso al automovilismo. El equipo difundió imágenes oficiales en las que destaca el amarillo lima, combinado con negro y la bandera de México.

El primer Gran Premio de la temporada 2026 de la F1 se disputará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, aunque previamente se realizarán entrenamientos oficiales en Bahréin del 10 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Checo’s new helmet is here!

pic.twitter.com/SVivKru5WV — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) February 9, 2026

Te recomendamos: