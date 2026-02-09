Jornada Estatal de Salud beneficia a Tepeojuma y Chignahuapan

Como parte de la Jornada Estatal de Salud y Servicios Médicos “Pensar en Grande”, el Gobierno del Estado instaló unidades móviles en los municipios de Tepeojuma y Chignahuapan para acercar atención médica gratuita a la población.

Las brigadas itinerantes ofrecieron diversos servicios, entre ellos consulta general, laboratorio clínico, mastografías, colposcopías y papanicolaou, densitometrías, electrocardiogramas, ultrasonidos pélvico-obstétricos y vacunación, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud.

Entre las beneficiarias se encuentra Irene Morales, habitante de Tepeojuma, quien acudió a realizarse estudios para conocer el estado de su salud ósea. La ciudadana destacó la importancia de estas jornadas, ya que permiten recibir atención sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Asimismo, hizo un llamado a la población a aprovechar los servicios y agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar este tipo de acciones en favor de las comunidades.

