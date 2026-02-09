Armenta reconoce apoyo militar en desastres por lluvias

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció la intervención heroica de los elementos de las Fuerzas Armadas tras los desastres naturales provocados por las lluvias en el pasado mes de octubre.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en el Congreso del Estado, el mandatario poblano agradeció la labor de la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el estado.

Al respecto, relató los pasajes críticos que se registraron durante la contingencia en la Sierra Norte, donde la labor militar fue decisiva.

Apuntó que elementos castrenses ingresaron a zonas con niveles de agua superiores a 1.5 metros para rescatar familias y asegurar sus pertenencias.

En ese sentido, exhortó a las y los poblanos a valorar el papel cotidiano de las Fuerzas Armadas, no solo en la milicia, sino en su rostro humano y de auxilio social.

“Reconocemos en este día el ejemplo por la disciplina y el honor; invito a las y los poblanos a reconocer el papel que realiza el Ejército Mexicano en Puebla todos los días”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, se sumó al reconocimiento, destacando el sacrificio personal de los elementos.

El diputado local subrayó que los efectivos arriesgan la vida en cada misión con la incertidumbre de no volver a casa.

Asimismo, el líder de la bancada de Morena aseveró que es deber del Estado proteger también a las familias de los militares, garantizando que su entrega sea correspondida con bienestar para sus seres queridos.

