IBERO Puebla recibe la exposición artística “Hades”

Sísifo, el astuto rey de Corinto, engañó repetidamente a los dioses para alcanzar la inmortalidad, provocando que Zeus y Hades lo castigaran en el Tártaro, condenándolo a empujar eternamente una enorme roca cuesta arriba por una montaña; justo al llegar a la cima, la piedra rodaba de nuevo al valle, reiniciando el ciclo sin fin. Este mito inspiró a Juan Carlos Henríquez, SJ, escultor que materializa las preguntas y no las respuestas, a crear su instalación escultórica de la serie Sísifo: “Hades”.

La obra llegó al nido de las y los Gansos IBERO Puebla para que el estudiantado fuera parte de una experiencia que va más allá de lo evidente, a través de un espacio de contemplación, encuentro y activación crítica que pudo ser posible gracias a la colaboración entre el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la IBERO Ciudad de México, la Fundación Espinosa Rugarcía (Fundación ESRU) y la universidad.

Hades busca activar en el visitante un estímulo multisensorial e interdisciplinario, que se nutre de la visión de las y los espectadores. Todas estas muestras versan sobre la relevancia del mito de Sísifo en la actualidad, el cual, en palabras del autor, refleja las tensiones que existen en la condición humana.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, inauguró el espacio agradeciendo la presencia del Dr. Henríquez, SJ, y de la comunidad universitaria que recibió expectante la instalación artística. Para el titular de la Rectoría, la obra tiene un mensaje relevante para la actualidad: “En un mundo marcado por la inmediatez, el deseo y la voluntad pueden ser motor de transformación, pero también de peso opresor de la vida misma, como aquella roca que cargamos en la espalda con esperanza de llevarla a la cima”.

“Estas esculturas nos dicen cosas que no se pueden articular, pero que, si las vemos con atención, pueden resonar en nosotros sentimientos, pensamientos; cosas interesantes”. Dr. Alejandro Guevara

Con esa inspiración, exhortó al estudiantado a apreciar esta obra “con la mente y el corazón abiertos para dejarnos interpelar por los mensajes y preguntas que arroja esta instalación, esperando que el recorrido contemplativo contribuya a nuestro crecimiento como personas. Pero, sobre todo, a la reflexión colectiva y al diálogo que nos constituye como comunidad crítica y comprometida con la realidad”.

En este acto, el Dr. Henríquez, SJ, se dijo agradecido por esta conexión entre universidades hermanas, y explicó que la visión de Sísifo que retoma en su obra deviene de quien la expuso en primer lugar: Albert Camus, quien abordaba este mito como una muestra del sinsentido de la vida humana. Sin embargo, “esa es una lectura. Hay varias lecturas igualmente provocadoras”.

En ese sentido, el autor explicó que su exposición pretende explorar esas otras lecturas a través del gozo y la reflexión. “Esta obra no es para denunciar el absurdo de la existencia humana, sino todo lo contrario. Es para gozarse con el misterio trascendente de nuestro misterio humano, como criaturas llamadas a una trascendencia, a una eternidad, a un ‘más allá de lo que soy’”.

Así, explicó que Hades “es un recorrido que pretende generar la pregunta no solamente de la historia de Sísifo, sino de nuestra propia historia”, e invitó a la comunidad universitaria a visitar la obra: “En medio de estos ires y venires […] puedan detenerse en la instalación y nos demos chance de hacer un ligero alto, un segundo, con una pieza al día. Es un reto para la comunidad y es un reto también para la obra”. Las y los integrantes de la universidad podrán disfrutar de esta instalación hasta el 6 de marzo de 2026 en los espacios comunes del campus.

