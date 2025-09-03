Florida quiere eliminar requisitos de vacunación en escuelas

Florida planea eliminar todos los mandatos de vacunación en el estado, anunció el director de Sanidad, Dr. Joseph Ladapo. Con esta medida, sería el primer estado en terminar con la práctica de exigir vacunas para estudiantes.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis anunció que los legisladores estudiarán un paquete para eliminar los mandatos restantes. Ladapo calificó las órdenes de vacunación como “erróneas” y de “esclavitud”.

Desde la década de 1980, los 50 estados de Estados Unidos requieren vacunas escolares para proteger contra enfermedades como sarampión, polio y tétanos, aunque ningún estado exige la vacuna contra COVID-19.

Algunas exenciones médicas y por creencias personales o religiosas han aumentado, y en Florida la tasa de exenciones no médicas fue cerca del 5% en el ciclo 2024-25.

La Dra. Rana Alissa, presidenta del Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría, expresó temor a que esta medida pueda aumentar el riesgo de enfermedades en escuelas públicas.

“Cuando todos en la escuela están vacunados, es más difícil que las enfermedades se propaguen y es más fácil que todos sigan aprendiendo y divirtiéndose“, expresó.

