Accidente en funicular de Lisboa deja 15 fallecidos y múltiples heridos

Un accidente en el Ascensor de Gloria, funicular turístico en el centro de Lisboa, en Portugal, dejó al menos 15 fallecidos y 18 heridos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM).

El siniestro ocurrió este miércoles cuando el funicular se descarriló y quedó aplastado contra un edificio en una curva que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales de Lisboa, según el portavoz Tiago Augusto. Las autoridades portuguesas aún no confirman la nacionalidad de los fallecidos ni las causas del descarrilamiento.

Servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo con ambulancias y bomberos, mientras la policía cerró la zona debido a la atención de numerosos curiosos y turistas.

La empresa responsable del funicular, Carris, aseguró que se cumplieron todos los protocolos de mantenimiento, incluyendo revisiones generales y reparaciones recientes, por ello, anunció una investigación conjunta con las autoridades.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó el accidente y declaró un día de luto nacional para el 4 de septiembre. Además, expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas en un mensaje en portugués en redes sociales.

El funicular de Gloria, inaugurado en 1885, es un símbolo turístico y uno de los más populares de Lisboa, muy valorado por residentes y turistas.

