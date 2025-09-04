CDMX declara feriado día de la inauguración del Mundial 2026

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el próximo 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial, será considerado feriado oficial. La apertura tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial”, declaró.

Las autoridades planean festivales futboleros en las 16 alcaldías con la finalidad de extender la emoción mundialista y evitar la gentrificación del ambiente. Además, se garantizará transporte público eficiente para los ciudadanos y turistas durante la duración del torneo.

​“Todas las obras que vamos a hacer rumbo al Mundial no son solo para recibir al Mundial, son obras permanentes que se van a quedar para beneficiar a la población”, aseguró.

Te puede interesar: Portugal, posible rival en inauguración del Estadio Banorte 2026

México será sede por tercera vez de una Copa del Mundo, evento que tendrá una gran relevancia para la sociedad mexicana. Para celebrar, se organizará un torneo infantil con hasta 10 mil partidos en barrios y colonias, además de una clase masiva de fútbol en el Zócalo.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 contará por primera vez con 48 selecciones y se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, con el partido inaugural en la Ciudad de México el 11 de junio, en el mismo recinto que vio a jugadores como Pelé o Maradona coronarse como campeones del mundo.

Te recomendamos: