Portugal, posible rival en inauguración del Estadio Banorte 2026

El Estadio Banorte, antes Azteca, se encuentra en remodelación para albergar la justa mundialista del 2026. En consecuencia, a meses de su inauguración, se buscan rivales que puedan aperturar las puertas de este histórico estadio. En ese listado, sin nada confirmado todavía, aparece Portugal como el más cercano a ser el que juegue contra la selección mexicana en el mismo lugar donde Pelé y Maradona levantaron la Copa del Mundo.

La Federación Mexicana se encuentra en negociaciones con la Federación Portuguesa para llegar a un acuerdo firmado para hacer oficial la noticia de este flamante encuentro; sin embargo, también dependerá de los resultados de Portugal en las Eliminatorias de la UEFA, ya que, en caso de llegar a repechaje, tendrían que disputar esos partidos del 26 y 31 de marzo.

Tal vez te interese: Santiago Giménez se queda en el AC Milan

Precisamente la fecha prevista en que el Coloso de Santa Úrsula esté listo será a principios de 2026 y su demostración al público será hasta las fechas FIFA de marzo. En caso de concretarse, sería la primera ocasión que Cristiano Ronaldo juegue en México, hecho que aumenta la atención mundial, nacional y local. El conjunto lusitano viene de ser campeón de la Nations League, y se espera que 2026 sea la última oportunidad para que CR7, su capitán y leyenda de 41 años, logre ganar la justa.

Otras selecciones que están dentro de la lista son Alemania y España (quien en algún momento lo hizo en 2010), pero al final parece ser que los altos mandos mexicanos se decidieron por los portugueses. El último choque entre ambos combinados fue en la Copa Confederaciones de 2017, con un empate a dos. De ese partido solo Raúl Jiménez y el “Chuky” Lozano son los que podrían volver a repetir ese enfrentamiento. Este será el penúltimo encuentro de preparación que tenga México de cara al Mundial en casa.

¡PORTUGAL JUGARÁ EN EL AZTECA ANTE EL TRI! 🇲🇽😎🇵🇹#CentralFOX La Selección de Portugal será el flamante rival del Tri para la reinauguración del Estadio Azteca, en marzo de 2026.@ruubenrod con la información 🖊️https://t.co/oVjOBXWHJ7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: