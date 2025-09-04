Caída de espectacular y árbol tras intensa lluvia en Puebla

La intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento que se registró la tarde de este miércoles en la capital poblana ocasionó diversas afectaciones, entre ellas la caída de la lona de un espectacular en Vía Atlixcáyotl y la caída de un árbol sobre la Avenida Juárez.

Alrededor de las 17:00 horas, la lona del espectacular ubicada entre las torres JV y la central de autobuses Oro, en dirección a la caseta de cobro de Vía Atlixcáyotl, quedó colgada. No se reportaron personas lesionadas. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para atender el incidente.

Por otra parte, en la intersección de la Avenida Juárez con la 15 Sur, un árbol de aproximadamente 12 metros cayó sobre la vialidad. Protección Civil municipal intervino y cerró la circulación en el tramo afectado. No se reportaron heridos ni daños materiales mayores.

