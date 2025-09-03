Venezuela afirma se creó con IA el ataque de EU a embarcación 

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación caribeña.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”. En su canal, Ñáñez agregó: “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”.

La controversia surge después de que Trump asegurara que las fuerzas armadas de su país mataron a once integrantes del Tren de Aragua durante un ataque cinético contra una embarcación que trasladaba drogas.

BREAKING PRESIDENT TRUMP



"Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating… pic.twitter.com/m61Se3EyMK — J (@JayTC53) September 2, 2025

El mandatario estadounidense describió a los fallecidos como narcoterroristas identificados como miembros de esa organización, y afirmó que “operan bajo el control de Nicolás Maduro”, a quien responsabilizan de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos.

El ataque se realizó en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela, información que fue reiterada por el secretario de Estado Marco Rubio en sus redes sociales.

En un contexto de creciente tensión, Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela. Frente a esta movilización, el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que su país enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto” en América en los últimos cien años.

Mientras tanto, el partido opositor venezolano Voluntad Popular expresó su respaldo al operativo estadounidense a través de la red social X, calificando al Estado venezolano como “una amenaza para la región y el mundo” y afirmando.

